Глава минздрава Новосибирской области вручил награды донорам

Вручение наград глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов приурочил к Национальному дню донора.
Как отметил Хальзов, новосибирские доноры выполняют благородную миссию, так как сданная ими кровь спасает многие и многие жизни. По словам Хальзова, чтобы подчеркнуть важность этой миссии, в регионе учрежден нагрудный знак «Почетный донор Новосибирской области», сообщает sibkray.ru.
Эту награду Хальзов вручил гражданам, которые сдали кровь 60 раз, или и кровь, и плазму в совокупности от 80 до 100 раз, но кровь – не меньше 40 раз от общего количества. Среди награжденных выделяется абсолютный рекордсмен Алексей Шевченко, у которого набралось 180 безвозмездных донаций.