Глава минздрава Новосибирской области вручил награды донорам

Эту награду Хальзов вручил гражданам, которые сдали кровь 60 раз, или и кровь, и плазму в совокупности от 80 до 100 раз, но кровь – не меньше 40 раз от общего количества. Среди награжденных выделяется абсолютный рекордсмен Алексей Шевченко, у которого набралось 180 безвозмездных донаций.