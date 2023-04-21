Financial Times: Китай создает кибероружие для контроля вражеских спутников

Китай создает высокотехнологичное кибероружие для захвата контроля над вражескими спутниками, чтобы сделать их бесполезными для передачи данных и наблюдения. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на секретные документы Пентагона.
Согласно оценкам американской разведки, Китай развивает данные технологии в качестве ключевых, чтобы исполнить свою цель по контролю информации. Отмечается, что кибератаки КНР должны будут имитировать сигналы операторов, чтобы, если не вывести аппарат из строя, не дать им воспользоваться спутниками в критический момент на поле боя.
«Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы «захватить контроль» над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время», — говорится в материале издания.
Издание также отмечает, что США никогда не сообщали о наличии подобного средства в своем арсенале. Кроме того, Пентагон также отказался давать комментарии на данную тему.
Ранее Германия и Израиль приступили к обсуждению контракта на приобретение систем ПРО Arrow 3. Сейчас процесс находится на стадии разработки детального контракта по данному вопросу.