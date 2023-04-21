Financial Times: Китай создает кибероружие для контроля вражеских спутников

Согласно оценкам американской разведки, Китай развивает данные технологии в качестве ключевых, чтобы исполнить свою цель по контролю информации. Отмечается, что кибератаки КНР должны будут имитировать сигналы операторов, чтобы, если не вывести аппарат из строя, не дать им воспользоваться спутниками в критический момент на поле боя.