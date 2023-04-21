Отслуживший в зоне СВО депутат будет избираться на пост главы Хакасии

Напомним, в октябре 2022 года Сергей Сокол отправился добровольцем в зону СВО. Он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». В январе Сокол продлил контракт. А уже в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом мужества.