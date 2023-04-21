Отслуживший в зоне СВО депутат будет избираться на пост главы Хакасии

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол заявил о желании участвовать в выборах главы Республики Хакасия. Об этом сообщили РИА Новости в штабе «Единой России» в Хакасии.
Напомним, в октябре 2022 года Сергей Сокол отправился добровольцем в зону СВО. Он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». В январе Сокол продлил контракт. А уже в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом мужества.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия собирается выдвигать Сергея Сокола на выборы губернатора Хакасии.
Ранее ФАН сообщал, что выборы губернатора Красноярского края пройдут в сентябре 2023 года.