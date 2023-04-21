«Только любовь и почет»: Певица Лайма Вайкуле заступилась за актрису Лию Ахеджакову

Певица Лайма Вайкуле высказалась в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой. Артистка была уволена из театра «Современник».
Заявление о звезде фильма «Служебный роман» исполнительница сделала на своем YouTube-канале. Она эмоционально отреагировала на происходящее. По мнению латвийской певицы, «нападать» на Ахеджакову нельзя. Эта женщина, по мнению Вайкуле, заслуживает «только любовь и почет».
В ролике она призвала перестать «трогать» талантливых людей. По мнению певицы, поступать так в отношении актрисы несправедливо.
Стоит отметить, что сама Ахеджакова не смогла дать однозначный ответ на вопрос о том, спонсирует ли она Вооруженные силы Украины. Обращение в профильные органы с просьбой проверить артистку поступило от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Сама актриса подчеркнула, что до суда адвокат запретил ей что-либо говорить о процессе.