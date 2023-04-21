«Только любовь и почет»: Певица Лайма Вайкуле заступилась за актрису Лию Ахеджакову

Стоит отметить, что сама Ахеджакова не смогла дать однозначный ответ на вопрос о том, спонсирует ли она Вооруженные силы Украины. Обращение в профильные органы с просьбой проверить артистку поступило от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Сама актриса подчеркнула, что до суда адвокат запретил ей что-либо говорить о процессе.