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Военный аналитик Рамм раскрыл, из чего состояла очередная партия немецкого груза для нужд ВСУ

Армия
Военный аналитик Рамм раскрыл, из чего состояла очередная партия немецкого груза для нужд ВСУ

Очередная партия груза, отправленная правительством Германии для нужд украинской армии, могла содержать элементы мобильного госпиталя и полевого пункта управления. Такое заявление сделал военный обозреватель Алексей Рамм.

Специалист пришел к соответствующим выводам после того, как проанализировал видео погрузки. Кроме того, на кадрах присутствовали палатки и основания для данного вида укрытий.

«Это такой мобильный контейнер... Ближе к нам лежит одна из его стенок. На нее положили груз», — передало слова эксперта издание «Московский комсомолец».

Ранее стало известно о начале переговоров между Берлином и Тель-Авивом по поводу закупки системы противоракетной обороны Arrow 3. В настоящее время стороны обсуждают передачу Германии израильского оборудования.
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