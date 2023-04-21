Военный аналитик Рамм раскрыл, из чего состояла очередная партия немецкого груза для нужд ВСУ

Очередная партия груза, отправленная правительством Германии для нужд украинской армии, могла содержать элементы мобильного госпиталя и полевого пункта управления. Такое заявление сделал военный обозреватель Алексей Рамм.
Специалист пришел к соответствующим выводам после того, как проанализировал видео погрузки. Кроме того, на кадрах присутствовали палатки и основания для данного вида укрытий.
«Это такой мобильный контейнер... Ближе к нам лежит одна из его стенок. На нее положили груз», — передало слова эксперта издание «Московский комсомолец».
Ранее стало известно о начале переговоров между Берлином и Тель-Авивом по поводу закупки системы противоракетной обороны Arrow 3. В настоящее время стороны обсуждают передачу Германии израильского оборудования.