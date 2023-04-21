Количество пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек

Трое человек пострадали в Белгороде из-за нештатного схода авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один местный житель отказался от госпитализации. У другого человека диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, но его жизни ничего не угрожает.
«И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также рассказал о проведении восстановительных работ на месте ЧП. Их планируется завершить до 24 апреля, подчеркнул Гладков.
ФАН ранее сообщил, что жителям многоэтажки в Белгороде разрешили вернуться в свои квартиры после взрыва.