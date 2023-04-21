Стало известно, где и как принц Джордж готовится к своей роли на коронации Карла III

В начале мая состоится коронации Карла III, королевская семья пребывает в волнении из-за предстоящего 6 числа мероприятия. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в особенности, их старший сын принц Джордж активно готовится к роли, отведенной ему на торжестве. Об этом пишут англоязычные издания, ссылаясь на источник в Букингемском дворце.
Как сообщалось ранее, первому внуку Карла III предстоит стать одним из четырех почетных пажей короля. Ему необходимо будет нести вместе с другими многометровый шлейф мантии монарха.
Известно, что облачение 74-летнего Карла очень тяжелое, ему и без дополнительных помех может быть тяжело. Поэтому почетные пажи должны пронести шлейф идеально, не спотыкаясь и не отклоняясь от траектории движения по территории Вестминстерского собора.
По данным источника, репетиции уже начались, иногда на них присутствует сам король. Они проходят в бальном зале Букингемского дворца, который специально для этого переоборудовали.
Ранее инсайдер из Букингема рассказал, что принц Уильям может быть вспыльчивым и трудным в работе.