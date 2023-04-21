Стало известно, где и как принц Джордж готовится к своей роли на коронации Карла III

В начале мая состоится коронации Карла III, королевская семья пребывает в волнении из-за предстоящего 6 числа мероприятия. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в особенности, их старший сын принц Джордж активно готовится к роли, отведенной ему на торжестве. Об этом пишут англоязычные издания, ссылаясь на источник в Букингемском дворце.