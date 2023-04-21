Три легковушки и грузовик столкнулись в Саранске

По данным ведомства, серьезный дорожный инцидент произошел утром в Пролетарском районе Саранска на пересечении Лямбирского шоссе и улицы Победы неподалеку от местного автовокзала. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 22-летний водитель, при выезде на главную дорогу не пропустил «Тойоту Короллу», сообщают «Известия Мордовии».