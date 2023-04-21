Три легковушки и грузовик столкнулись в Саранске

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии выявили виновного в крупном ДТП с участием грузовика и трех легковушек в Саранске.
По данным ведомства, серьезный дорожный инцидент произошел утром в Пролетарском районе Саранска на пересечении Лямбирского шоссе и улицы Победы неподалеку от местного автовокзала. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 22-летний водитель, при выезде на главную дорогу не пропустил «Тойоту Короллу», сообщают «Известия Мордовии».
В итоге иномарка врезалась в грузовик и задела автомобиль «Датсун Он-До». Пострадавшую в результате ДТП 30-летнюю пассажирку «Тойоты» пришлось госпитализировать с легкими травмами. В отношении виновника инцидента составлен протокол.