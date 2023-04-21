Лже-продавец постельного белья украл у 87-летней жительницы Подмосковья паспорт с пенсией

Полицейские задержали 31-летнего приезжего из Ставрополья. Мужчина предложил 87-летней даме на одной из улиц в подмосковных Люберцах купить у него постельное белье, проводил ее до квартиры, где обокрал. Об этом заявили в ГУ МВД России по Подмосковью.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», войдя в квартиру, злоумышленник попросил у хозяйки принести ему воды. Затем, воспользовавшись моментом, пока женщина была в кухне, украл ее паспорт с пенсией и сбежал, рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по с.158 УК РФ. Правоохранители задержали фигуранта в Котельниках. Люберецкий горсуд заключил подозреваемого под стражу. В настоящее время оперативники устанавливают причастность правонарушителя к другим подобным преступлениям, добавили в региональном ГУ МВД РФ.