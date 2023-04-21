Лже-продавец постельного белья украл у 87-летней жительницы Подмосковья паспорт с пенсией

Полицейские задержали 31-летнего приезжего из Ставрополья. Мужчина предложил 87-летней даме на одной из улиц в подмосковных Люберцах купить у него постельное белье, проводил ее до квартиры, где обокрал. Об этом заявили в ГУ МВД России по Подмосковью.