Станция метро «Выборгская» в Петербурге временно закрылась из-за увеличенного пассажиропотока

Пресс-служба метрополитена Петербурга сообщила о закрытии станции метро «Выборгская». Причиной стало увеличение пассажиропотока.
На данный момент пункт работает исключительно на выход. Представители подземки призвали использовать соседние станции, такие как «Площадь Восстания» и «Лесная».
Стоит отметить, что станция уже закрывалась днем ранее — там объявили о ремонте эскалатора. Работы в метрополитене должны продлиться до 30 июня.
Ранее на вход была закрыта станция «Горьковская». Причиной также стало увеличение пассажиропотока в рамках массовых мероприятий в городе. Такой режим соблюдался с шести часов утра. На данный момент петербуржцы и гости города могут пользоваться пунктом.