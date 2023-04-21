Станция метро «Выборгская» в Петербурге временно закрылась из-за увеличенного пассажиропотока

Ранее на вход была закрыта станция «Горьковская». Причиной также стало увеличение пассажиропотока в рамках массовых мероприятий в городе. Такой режим соблюдался с шести часов утра. На данный момент петербуржцы и гости города могут пользоваться пунктом.