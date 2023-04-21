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Станция метро «Выборгская» в Петербурге временно закрылась из-за увеличенного пассажиропотока

Происшествия
Станция метро «Выборгская» в Петербурге временно закрылась из-за увеличенного пассажиропотока

Пресс-служба метрополитена Петербурга сообщила о закрытии станции метро «Выборгская». Причиной стало увеличение пассажиропотока.

На данный момент пункт работает исключительно на выход. Представители подземки призвали использовать соседние станции, такие как «Площадь Восстания» и «Лесная».

Стоит отметить, что станция уже закрывалась днем ранее — там объявили о ремонте эскалатора. Работы в метрополитене должны продлиться до 30 июня.

Ранее на вход была закрыта станция «Горьковская». Причиной также стало увеличение пассажиропотока в рамках массовых мероприятий в городе. Такой режим соблюдался с шести часов утра. На данный момент петербуржцы и гости города могут пользоваться пунктом.
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