Kyodo: Запрет на экспорт б/у автомобилей в Россию ударит по японским производителям

Запрет на ввоз подержанных машин в Россию в соответствии с планом G7 о полном запрете экспорта скажется на японских компаниях, сообщает Kyodo.
Страны «большой семерки» рассматривают полностью запретить торговлю с Россией, пишут авторы статьи. Журналисты отметили, что подобное не ограничится только автомобилями класса люкс.
«Если японское правительство не ограничится нынешним запретом на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов», — отметили журналисты.
Стоит отметить, что, если лидеры «Большой семерки» поддержат инициативу запрета экспорта в РФ на майском саммите, страны-участники новых санкционных ограничений смогут сами решать, какие продукты войдут в этот список. Медикаменты и сельскохозяйственная продукция, возможно, может пополнить перечень запретных экспортных товаров.
Ранее эксперты отметили, что место японских и европейских автопроизводителей на российском рынке могут занять китайские компании.