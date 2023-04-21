Kyodo: Запрет на экспорт б/у автомобилей в Россию ударит по японским производителям

Стоит отметить, что, если лидеры «Большой семерки» поддержат инициативу запрета экспорта в РФ на майском саммите, страны-участники новых санкционных ограничений смогут сами решать, какие продукты войдут в этот список. Медикаменты и сельскохозяйственная продукция, возможно, может пополнить перечень запретных экспортных товаров.