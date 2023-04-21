Пожарные Амурской области борются с поджигателями сухой травы

Сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области проводят рейды по выявлению нарушителей пожарной безопасности.
По данным ведомства, в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Только за минувшие сутки пожарным пришлось выезжать на ликвидицию шести крупных очагов возгорания. При этом огонь успел распространиться на площади в 20 гектаров. Отмечается, что главной причиной природных пожаров по-прежнему является безответственное поведение местных жителей, сообщает AmurInfo.
Всего за сутки в ходе профилактического рейда спасатели оформили 26 административных протоколов за поджог травы. С начала весны составлено почти 550 таких протоколов. Задержаны 22 поджигателя, их оштрафовали в общей сложности на 1,4 миллиона рублей.