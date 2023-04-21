Пожарные Амурской области борются с поджигателями сухой травы

По данным ведомства, в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Только за минувшие сутки пожарным пришлось выезжать на ликвидицию шести крупных очагов возгорания. При этом огонь успел распространиться на площади в 20 гектаров. Отмечается, что главной причиной природных пожаров по-прежнему является безответственное поведение местных жителей, сообщает AmurInfo.