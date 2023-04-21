Украинские парламентарии намерены продлить действие военного положения после 18 мая

Верховная рада Украины планирует в следующем месяце продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации, срок которых должен истечь 18 мая. Такое заявление сделал член государственного парламента Ярослав Железняк.
Политик не исключил, что особый режим на территории страны будет введен до середины августа 2023 года. Как он предположил, пролонгация вновь составит 90 суток.
«В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации», — написал Железняк в личном Telegram-канале.
Однако соответствующий законопроект еще не был внесен на рассмотрение Верховной рады. Также документ отсутствует на официальном сайте парламента.
Меж тем в Государственном совете Крыма предложили национализировать активы, принадлежащие украинским депутатам. Речь идет о сбережениях и недвижимости, которые находятся в республике.