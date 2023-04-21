Врач объяснил, как нужно правильно снимать присосавшегося клеща

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что присосавшегося клеща нельзя просто выдергивать.
Клещи уже активизировались во всех регионах России, сообщает радио Sputnik. После прогулок на природе необходимо обязательно проверять, нет ли клещей на одежде или на домашнем питомце.
«Если человек нашел на себе очень маленького клеща, скорее всего, тот еще не напился крови. Когда клещ напивается, он становится огромным, размером с большую горошину. Стоит осматривать вместе с собой и собак, обрабатывать их от клещей», — предупредил Владислав Жемчугов.
Врач предупреждает, что если выдернуть паразита, то он может оставить свой хоботок на коже. Нужно смазать клеща любым жиром, тогда его поры закроются, он не сможет дышать и вынет хоботок. Затем клеща надо отнести в лабораторию на исследование.
По словам иммунолога, клещевой энцефалит — самое тяжелое заболевание, которое переносят членистоногие.
Ранее власти Москвы напомнили горожанам о соблюдении безопасности из-за активизации клещей.