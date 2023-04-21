Врач объяснил, как нужно правильно снимать присосавшегося клеща

Врач предупреждает, что если выдернуть паразита, то он может оставить свой хоботок на коже. Нужно смазать клеща любым жиром, тогда его поры закроются, он не сможет дышать и вынет хоботок. Затем клеща надо отнести в лабораторию на исследование.