Стрельбой из ружья закончилась для мужчины из Иркутской области ссора с другом

Житель Иркутской области поссорился с приятелем. После этого последовала стрельба из ружья. Деталями инцидента поделились представители Следственного комитета.
По предварительной информации, приятель обвиняемого пришел к нему в гости. После непродолжительного разговора мужчины поссорились, тогда хозяин квартиры достал ружье и дважды выстрелил в знакомого — он скончался на месте.
Когда хозяин помещения осознал содеянное, он решил незамедлительно спрятать орудие убийства, а после скрыться с места преступления. Однако ему сделать этого не удалось —через несколько часов полиция задержала фигуранта и отправила того в изолятор.
Ранее злоумышленник из Владивостока обстрелял автомобиль одной из местных жительниц. По факту повреждения машины правоохранители инициировали проверку. Личность стрелка удалось идентифицировать.