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Американский подполковник Дэниел Дэвис призвал Запад повлиять на Украину для переговоров с Россией

Политика
Американский подполковник Дэниел Дэвис призвал Запад повлиять на Украину для переговоров с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в статье для издания 19FortyFive, что западные страны должны убедить Украину пойти на мирные переговоры с Россией, в противном случае она будет уничтожена.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) должен заключить с президентом России Владимиром Путиным наилучшую сделку, чтобы положить конец войне», — прокомментировал Дэвис.

Украина должна четко осознавать, что Крым и Донбасс не вернутся под их контроль. Другого выбора не существует, добавил подполковник.

Ранее аналитик американского издания Foreign Policy Джек Детш сообщил, что Киев остается недоволен поставками оружия и боеприпасов из Евросоюза.
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