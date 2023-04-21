Американский подполковник Дэниел Дэвис призвал Запад повлиять на Украину для переговоров с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в статье для издания 19FortyFive, что западные страны должны убедить Украину пойти на мирные переговоры с Россией, в противном случае она будет уничтожена.
«Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) должен заключить с президентом России Владимиром Путиным наилучшую сделку, чтобы положить конец войне», — прокомментировал Дэвис.
Украина должна четко осознавать, что Крым и Донбасс не вернутся под их контроль. Другого выбора не существует, добавил подполковник.
Ранее аналитик американского издания Foreign Policy Джек Детш сообщил, что Киев остается недоволен поставками оружия и боеприпасов из Евросоюза.