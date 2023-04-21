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Полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру

Общество
Полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру

Союз православных журналистов (СПЖ) рассказал о прибытии полиции особого назначения в Киево-Печерскую лавру.

По данным организации, украинские силовики срезали замки в 44 корпусе монастыря. Полицейские также решили отключить там сигнализацию. После взлома двери в здание остались открыты, говорится в сообщении.

Украинские силовики также задержали прихожанку Викторию Кохановскую, активно защищавшую права канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Намерения раскольников ПЦУ установить молитвы только на украинском языке на территории Киево-Печерской лавры ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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