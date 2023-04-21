Полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру

Союз православных журналистов (СПЖ) рассказал о прибытии полиции особого назначения в Киево-Печерскую лавру.
По данным организации, украинские силовики срезали замки в 44 корпусе монастыря. Полицейские также решили отключить там сигнализацию. После взлома двери в здание остались открыты, говорится в сообщении.
Украинские силовики также задержали прихожанку Викторию Кохановскую, активно защищавшую права канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Намерения раскольников ПЦУ установить молитвы только на украинском языке на территории Киево-Печерской лавры ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.