В Госдуме заявили о непременной эскалации конфликта в случае вступления Украины в НАТО

Как сообщает РИА новости, Ивлев уверен, что вступление Киева в состав НАТО приведет к эскалации конфликта с Россией, так как Украина станет для Москвы официальным военным противником, в связи с объединением с армиями других государств-членов альянса. По мнению депутата, Россия не может допустить вступления Киева в военный блок.