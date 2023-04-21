В Госдуме заявили о непременной эскалации конфликта в случае вступления Украины в НАТО

Депутат Госдумы Леонид Ивлев рассказал, чем грозит для России вступление Украины в НАТО. Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга демонстрирует намерения НАТО довести конфликт России и Украины до эскалации.
Как сообщает РИА новости, Ивлев уверен, что вступление Киева в состав НАТО приведет к эскалации конфликта с Россией, так как Украина станет для Москвы официальным военным противником, в связи с объединением с армиями других государств-членов альянса. По мнению депутата, Россия не может допустить вступления Киева в военный блок.
Ранее сообщалось, что Вашингтон, который является главным союзником Киева в конфликте с Россией, не хочет видеть Украину в составе НАТО.