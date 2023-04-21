Начнет ли НАТО тотальную блокаду России, обсудят в медиацентре «Патриот»

Перейдет ли НАТО от санкций к тотальной блокаде России? Какие страны мира могут согласиться на блокаду России? Как Россия может ответить на блокаду – атаковать суда НАТО или в свою очередь блокировать страны НАТО? Где в импорте Россия наиболее уязвима – семена, чипы, станки? Должна ли Россия и в этих условиях продлевать зерновую сделку? Должна ли Россия и в этих условиях поставлять на Запад стратегическое сырье? Должна ли Россия в ответ наконец тотально блокировать Украину, запретив туда поставки оружия и боеприпасов? О чем свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев накануне одиннадцатого заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн»?