Начнет ли НАТО тотальную блокаду России, обсудят в медиацентре «Патриот»

Соединенные Штаты и страны НАТО занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. В статье говорится, что чиновники G7 обсуждают данный вопрос в преддверии встречи лидеров стран группы в Японии в мае. Обсуждаемый подход предполагает, что весь экспорт в Россию будет запрещен, если не будет исключений.
Перейдет ли НАТО от санкций к тотальной блокаде России? Какие страны мира могут согласиться на блокаду России? Как Россия может ответить на блокаду – атаковать суда НАТО или в свою очередь блокировать страны НАТО? Где в импорте Россия наиболее уязвима – семена, чипы, станки? Должна ли Россия и в этих условиях продлевать зерновую сделку? Должна ли Россия и в этих условиях поставлять на Запад стратегическое сырье? Должна ли Россия в ответ наконец тотально блокировать Украину, запретив туда поставки оружия и боеприпасов? О чем свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев накануне одиннадцатого заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн»?
На эти и другие вопросы в рамках программы «Политические итоги недели» в эфире медиацентра «Патриот» ответит президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич.
Эфир состоится 21 апреля, в пятницу, в 10:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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