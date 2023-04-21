Пострадавшие от теракта в Петербурге не могут получить от Беглова обещанную компенсацию

— Мы тогда были там. Причем очень хотелось впервые попасть на встречу именно с военкором, который непосредственно был [в зоне СВО]. Не смотреть по телевизору, а поговорить с человеком вживую. Кто же знал, что такое произойдет. Мы были довольно близко от сцены, где выступал Владлен. Когда эта женщина принесла этот бюст, она показала, всем понравилось, все похлопали. Она хотела уходить. Я говорю: «Садитесь рядом. Здесь есть свободное место». Я посадил ее прямо рядом с собой в крутящееся кресло. Знал бы, как говорится, совсем по-другому поступил бы. Она сидела рядом со мной. Мы перестали говорить о бюсте и продолжили разговор дальше. Все произошло очень быстро, но перед этим мне показалось, не следил же я за ней, что мимо меня прошла тень, и потом этот взрыв. Если бы она была там, на месте, она бы пострадала.