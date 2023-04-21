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Организаторы «Нашествия-2023» раскрыли еще одного участника фестиваля

Общество
Организаторы «Нашествия-2023» раскрыли еще одного участника фестиваля

Организаторы «Нашествия-2023» рассказали, что еще одним участником фестиваля станет петербургская группа The Hatters.

The Hatters очень быстро завоевали внимание и любовь российских слушателей. Они стали настоящим феноменом русской рок-музыки. За шесть лет своего существования ребята записали четыре альбома в студии, а также выступали на крупнейших фестивалях России. На «Нашествии-2023» ребята выступят с новым альбомом, который только вышел в свет.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль циркового искусства начался в Пскове.
фестиваль Нашествие-2023 the hatters
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