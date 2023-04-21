Организаторы «Нашествия-2023» раскрыли еще одного участника фестиваля

The Hatters очень быстро завоевали внимание и любовь российских слушателей. Они стали настоящим феноменом русской рок-музыки. За шесть лет своего существования ребята записали четыре альбома в студии, а также выступали на крупнейших фестивалях России. На «Нашествии-2023» ребята выступят с новым альбомом, который только вышел в свет.