Китай сообщил об увеличении импорта СПГ из России

Главное таможенное управление Китая сообщило о серьезном изменении процентного соотношения поставок сжиженного природного газа из России.
В период с января по март текущего года Россия увеличила свои поставки СПГ в Китай на 67%. На данный момент объем поставляемого в КНР СПГ возрос до 1,62 млн тонн.
Однако повышение коснулось не только объема, но и стоимости газа. Так, его цена возросла на 80%.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин рассказал о намерении Китая продолжать в дальнейшем расширения объемов потребления российского СПГ. Санкции положительно влияют на улучшение торговых отношений с Пекином, подчеркнул он.