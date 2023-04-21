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Китай сообщил об увеличении импорта СПГ из России

Экономика
Китай сообщил об увеличении импорта СПГ из России

Главное таможенное управление Китая сообщило о серьезном изменении процентного соотношения поставок сжиженного природного газа из России.

В период с января по март текущего года Россия увеличила свои поставки СПГ в Китай на 67%. На данный момент объем поставляемого в КНР СПГ возрос до 1,62 млн тонн.

Однако повышение коснулось не только объема, но и стоимости газа. Так, его цена возросла на 80%.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин рассказал о намерении Китая продолжать в дальнейшем расширения объемов потребления российского СПГ. Санкции положительно влияют на улучшение торговых отношений с Пекином, подчеркнул он.
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