Полиция и руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» не пускают граждан в храм

Адвокат Никита Чекман рассказал о блокировании входа в Киево-Печерскую лавру для прихожан по необъяснимым со стороны руководства причинам.
В своем Telegram-канале Чекман сообщил, что полиция и сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» не пускают прихожан в храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Представители правоохранительных органов намерены закрыть церковь для всеобщих посещений. Причины этого решения на данный момент не раскрываются.
Ранее сообщалось, что архиепископ Евстратий Зоря, принадлежащий раскольнической Православной церкви Украины, рассказал о передаче Свято-Успенского храма Киево-Печерской лавры под покровительство «раскольников». Это решение было принято властями Киева в связи с их борьбой против канонической Украинской православной церкви, которая осталась в составе Московского патриархата.