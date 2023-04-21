Полиция и руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» не пускают граждан в храм

Ранее сообщалось, что архиепископ Евстратий Зоря, принадлежащий раскольнической Православной церкви Украины, рассказал о передаче Свято-Успенского храма Киево-Печерской лавры под покровительство «раскольников». Это решение было принято властями Киева в связи с их борьбой против канонической Украинской православной церкви, которая осталась в составе Московского патриархата.