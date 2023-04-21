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Двое детей заболели корью в Приморье

Общество
Двое детей заболели корью в Приморье

Зафиксированы два случая заболевания корью в Приморье. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

«В настоящее время в Приморском крае двое заболевших – дети школьного возраста», — говорится в сообщении Роспотреднадзора.

По информации, заболевшие дети приехали из Новосибирска. Они отдыхали у своих родственников. В марте марта 2023 года в Приморье выявили двоих заболевших корью детей.

Ранее иммунолог Андрей Продеус назвал главным симптомом коронавируса «арктур» поражение слизистой глаз. Также он является близким «родственником» подварианта «кракен».
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