Двое детей заболели корью в Приморье

Зафиксированы два случая заболевания корью в Приморье. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
«В настоящее время в Приморском крае двое заболевших – дети школьного возраста», — говорится в сообщении Роспотреднадзора.
По информации, заболевшие дети приехали из Новосибирска. Они отдыхали у своих родственников. В марте марта 2023 года в Приморье выявили двоих заболевших корью детей.
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