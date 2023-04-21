Госсовет Крыма заявил о предстоящей проверке депутатов Верховной рады на наличие активов в регионе для их национализации

Как сообщает РИА новости, украинские бизнесмены и политики раньше очень часто покупали недвижимость и имущество в Крыму, а затем переоформляли все на своих родственников, чтобы скрыть настоящих владельцев. Поэтому парламент Крыма проверит депутатов Верховной рады Украины на наличие имущества в регионе. В случае обнаружения подобных активов, это имущество будет национализировано.