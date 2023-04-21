Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Госсовет Крыма заявил о предстоящей проверке депутатов Верховной рады на наличие активов в регионе для их национализации

Политика
Госсовет Крыма заявил о предстоящей проверке депутатов Верховной рады на наличие активов в регионе для их национализации

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил национализировать активы депутатов из Украины, которые хранятся в республике.

Как сообщает РИА новости, украинские бизнесмены и политики раньше очень часто покупали недвижимость и имущество в Крыму, а затем переоформляли все на своих родственников, чтобы скрыть настоящих владельцев. Поэтому парламент Крыма проверит депутатов Верховной рады Украины на наличие имущества в регионе. В случае обнаружения подобных активов, это имущество будет национализировано.

Ранее сообщалось, что Константинов рассказывал о возможном принятии закона, который позволяет официально и на государственном уровне национализировать имущество украинских депутатов. Политик заявлял о положительном настрое на принятие этого закона в парламенте и правительстве России.
крым владимир константинов национализация Украина киев
Военкоры ФАН