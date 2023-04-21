Сотрудники ФСБ РФ предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила СБУ

В ФСБ уточнили, что исполнителем должен был стать завербованный СБУ Артем Пызин. По инструкциям от спецслужбы он собирал в заброшенном доме взрывное устройство, которое в итоге взорвалось у него в руках. Жив ли Пызин, не уточняется.