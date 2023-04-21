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Сотрудники ФСБ РФ предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила СБУ

Происшествия
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила СБУ

Федеральная служба безопасности России помешала СБУ осуществить покушение на жизнь мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

«Если бы замысел их удался, то по количеству взрывчатого вещества, которое планировалось заложить, пострадал бы не только я и мои сотрудники, пострадали бы очень много жителей обычного жилого дома, в районе которого планировалось провести эту акцию», — сказал глава Горловки.

В ФСБ уточнили, что исполнителем должен был стать завербованный СБУ Артем Пызин. По инструкциям от спецслужбы он собирал в заброшенном доме взрывное устройство, которое в итоге взорвалось у него в руках. Жив ли Пызин, не уточняется.

Ранее сообщалось, что начальника полиции Мариуполя контузило после покушения на него.
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