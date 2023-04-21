Курс доллара сегодня поднялся до 81 рубля 73 копеек

Сегодня, 21 апреля, состоялось открытие торгов Мосбиржи, где стало известно, что курс доллара по отношению к рублю снова повысится. На данный момент стоимость одного доллара составляет 81 рубль 73 копейки. Курс евро составляет 89 рубля 54 копейки.