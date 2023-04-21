Курс доллара сегодня поднялся до 81 рубля 73 копеек

Открытие торгов Московской биржи началось с новостей о долларе. Курс доллара снова изменился по отношению к рублю.
Сегодня, 21 апреля, состоялось открытие торгов Мосбиржи, где стало известно, что курс доллара по отношению к рублю снова повысится. На данный момент стоимость одного доллара составляет 81 рубль 73 копейки. Курс евро составляет 89 рубля 54 копейки.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что процесс утверждения доллара на мировой арене, как лидирующей валюты, закончился.