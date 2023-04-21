Эксперты прокомментировали решение Киева о разрыве договора аренды с российским посольством

Эксперт Анатолий Капустин заявил, что мэр Киева Виталий Кличко мог не понять того, что он сказал про прекращение действия договора аренды между посольством России и Украиной.
По мнению Капустина, которое передает «РИА новости», не исключено, что юристы продиктовали Кличко одну повестку, а он воспринял все иначе и в свойственной ему свободолюбивой форме интерпретировал сказанное специалистами на свой лад. Однако это не отменяет того факта, что подобное заявление является нарушением Венской конвенции и Россия имеет полное право ответить соответствующими мерами.
Ранее сообщалось, что Киев должен был уведомит Москву заранее о намерении разорвать договор аренды с российским посольством, однако он этого не сделал. Вероятно, это аргументировано дальнейшей попыткой национализации подобных объектов, принадлежащих России.