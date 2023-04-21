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Военнослужащие Южной Кореи помогают тушить пожар на российском судне «Калтан»

Происшествия
Военнослужащие Южной Кореи помогают тушить пожар на российском судне «Калтан»

Южнокорейская армия оказывает помощь в тушении пожара российского судна «Калтан». На место происшествия были отправлены военные корабли и самолет. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Напомним, у южнокорейского Ульсана горит российское судно «Калтан». Судовладелец — ООО «Дальрыбпром». Продолжается спасательная операция и ликвидация пожара.

Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа российского судна уже доставлены на берег, еще двое помогают в поиске четверых пропавших товарищей.

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи.
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