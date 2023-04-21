Военнослужащие Южной Кореи помогают тушить пожар на российском судне «Калтан»

Южнокорейская армия оказывает помощь в тушении пожара российского судна «Калтан». На место происшествия были отправлены военные корабли и самолет. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Напомним, у южнокорейского Ульсана горит российское судно «Калтан». Судовладелец — ООО «Дальрыбпром». Продолжается спасательная операция и ликвидация пожара.
Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа российского судна уже доставлены на берег, еще двое помогают в поиске четверых пропавших товарищей.
Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи.