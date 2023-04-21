Житель Перми смог отсудить у мэрии 155 тысяч рублей компенсации за сгоревшее аварийное жилье

В Перми мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию от мэрии за частично сгоревшее аварийное жилье в размере 275 тысяч рублей. Однако Ленинский районный суд оценил ущерб в 155 тысяч рублей. Об этом пишет издание URA.ru.
Вследствие пожара здание, которым частично владел пермский житель (1/132 долей и земельным участком), фрагментарно сгорело и признано аварийным. Мужчина решил обратиться с заявлением напрямую в администрацию города о выплате 275 тысяч рублей за изымаемое жилье. После отказа он обратился в суд.
«Внутренние потолки, полы, стропила, оконные рамы, электропроводка утрачены в связи с пожаром и обрушены, наружные стены имеют обугливание, жесткость сруба нарушена, а также фундамент имеет осадку», — говорится в решении регионального суда.
Суд вынес постановление, что за сгоревший жилой дом жителю Перми полагается выплата в 155 тысяч рублей.
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