Житель Перми смог отсудить у мэрии 155 тысяч рублей компенсации за сгоревшее аварийное жилье

В Перми мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию от мэрии за частично сгоревшее аварийное жилье в размере 275 тысяч рублей. Однако Ленинский районный суд оценил ущерб в 155 тысяч рублей. Об этом пишет издание URA.ru.