Reuters: Силы быстрого реагирования Судана приняли решение о прекращении конфликта на 72 часа в честь Ураза-байрам

Силы быстрого реагирования Судана объявили о согласии на прекращение огня в стране только на 72 часа, начиная с пятницы, 21 апреля. Это решение было принято руководителем СБР в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания Рамадана.