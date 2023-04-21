Reuters: Силы быстрого реагирования Судана приняли решение о прекращении конфликта на 72 часа в честь Ураза-байрам

Международное агентство новостей Reuters сообщило, что одна из конфликтующих сторон Судана согласилась на временное прекращение огня на территории страны в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
Силы быстрого реагирования Судана объявили о согласии на прекращение огня в стране только на 72 часа, начиная с пятницы, 21 апреля. Это решение было принято руководителем СБР в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания Рамадана.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о необходимости прекращения огня между СБР и регулярной армией в Судане. Он призвал стороны согласиться с этим решением не позднее, чем 23 апреля.