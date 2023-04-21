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Девятнадцать членов экипажа российского судна «Калтан» доставили на берег

Происшествия
Девятнадцать членов экипажа российского судна «Калтан» доставили на берег

Девятнадцать членов экипажа российского дальневосточного судна «Калтан», на борту которого продолжается пожар у берегов Республики Корея, доставили на берег. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Экипаж пытался бороться с огнем самостоятельно, но неудачно. Большая часть команды сошла на надувные плотики, их позже подобрали корейцы. Из 21 человека, которые спаслись, 19 не пострадали, а у 2 небольшие ожоги. 19 членов экипажа доставлены на берег, а капитан и старший механик остались на корейском судне, чтобы помочь в поисках на борту», — рассказал пресс-секретарь ведомства.

Ранее сообщалось, что четверо пропавших членов экипажа оставались на судне «Калтан» в момент возгорания.
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