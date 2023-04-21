Девятнадцать членов экипажа российского судна «Калтан» доставили на берег

Девятнадцать членов экипажа российского дальневосточного судна «Калтан», на борту которого продолжается пожар у берегов Республики Корея, доставили на берег. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
«Экипаж пытался бороться с огнем самостоятельно, но неудачно. Большая часть команды сошла на надувные плотики, их позже подобрали корейцы. Из 21 человека, которые спаслись, 19 не пострадали, а у 2 небольшие ожоги. 19 членов экипажа доставлены на берег, а капитан и старший механик остались на корейском судне, чтобы помочь в поисках на борту», — рассказал пресс-секретарь ведомства.
Ранее сообщалось, что четверо пропавших членов экипажа оставались на судне «Калтан» в момент возгорания.