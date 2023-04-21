МИД Китая сообщил о намерениях Пекина в конфликте России и Украины

Как сообщил Ган во время открытия форума «Ланьтинь» в Шанхае, Китай намерен оказать на русско-украинский кризис положительное влияние, пытаясь «охладить» его и приблизить стороны к мирным переговорам. Он отметил, что в отличие от других, неназванных, участников конфликта, Китай не стремится к получению выгоды из вооруженного противостояния Москвы и Киева.