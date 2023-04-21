Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД Китая сообщил о намерениях Пекина в конфликте России и Украины

Политика
МИД Китая сообщил о намерениях Пекина в конфликте России и Украины

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган рассказал, почему Пекин принимает участие в политической стороне конфликта России и Украины.

Как сообщил Ган во время открытия форума «Ланьтинь» в Шанхае, Китай намерен оказать на русско-украинский кризис положительное влияние, пытаясь «охладить» его и приблизить стороны к мирным переговорам. Он отметил, что в отличие от других, неназванных, участников конфликта, Китай не стремится к получению выгоды из вооруженного противостояния Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поделился с Вашингтоном своим планом по мирному урегулированию конфликта России и Украины.
США россия Украина китай пекин мид
Военкоры ФАН