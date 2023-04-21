Нейронные сети научатся оценивать ущерб ДТП и работать на заводах

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем нейросети будут оценивать размер ущерба от ДТП и работать на металлургических заводах Об этом сообщает РИА Новости.
Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов заявил, что скоро на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. В частности, речь идет об оценке с помощью нейросети масштаба повреждений после ДТП по фотографии. Другой сценарий — объективная оценка для страховых выплат.
Уже сейчас можно наблюдать появление сильного или общего искусственного интеллекта. Это, к примеру, чат-боты и другие системы, которые используются при ведении бизнеса.
Самое нетипичное применение технологии компьютерного зрения — подсчет объемов круглого леса. Такой метод уже использует на территории России один из лесопромышленных холдингов.
Но несмотря на широкое применение искусственного интеллекта, специалисты утверждают, что следующие 15 лет решения все равно будет принимать человек. Ранее профессор Евгений Зараменских объяснил, может ли ИИ поработить или уничтожить человечество.