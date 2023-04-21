Нейронные сети научатся оценивать ущерб ДТП и работать на заводах

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов заявил, что скоро на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. В частности, речь идет об оценке с помощью нейросети масштаба повреждений после ДТП по фотографии. Другой сценарий — объективная оценка для страховых выплат.