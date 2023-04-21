Глава Китая Си Цзиньпинь рассказал о надеждах на сотрудничество с другими странами для развития социального строя коммунистической партии

Во время открытия форума «Ланьтинь» Си Цзиньпинь сообщил о готовности Пекина сотрудничать с другими государствами в рамках модернизации социальных систем союзников и разработки новых, которых придадут странам новый импульс в изучении совершенствования социального строя. Он отметил, что этот импульс может заключаться в развитии коммунистического направления, которое действует в Китае.