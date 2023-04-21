МИД Китая рассказал о планах на Тайвань

По мнению Гана, которое он озвучил во время форума «Ланьтинь», Китай имеет все основания для того, чтобы претендовать на присоединение Тайваня к себе. Это аргументировано тем, что исторически остров принадлежал Пекину и его возвращение в состав страны является законным следствием установленного миропорядка.