Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что присоединение Тайваня к Пекину является законным приоритетом страны, так как остров уже давно принадлежал ей до Второй мировой войны.
По мнению Гана, которое он озвучил во время форума «Ланьтинь», Китай имеет все основания для того, чтобы претендовать на присоединение Тайваня к себе. Это аргументировано тем, что исторически остров принадлежал Пекину и его возвращение в состав страны является законным следствием установленного миропорядка.
Ранее сообщалось, что сенатор России Алексей Пушков предсказал США проигрыш Китаю и лишение одного из двух своих приоритетов.