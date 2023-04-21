В Сети предложили нанести удар по Киеву во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга

Как сообщает «Радио Sputnik» несколько пользователей Сети спросили у президента Украины Владимира Зеленского, куда он сбежит, когда его страна проиграет в конфликте с Россией и он будет вынужден уйти от ответственности перед своим народом. Также некоторые комментаторы предложили министру обороны России Сергею Шойгу нанести удар по Киеву как можно скорее, пока там находится и Зеленский, и Столтенберг.