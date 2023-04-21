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В Сети предложили нанести удар по Киеву во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга

Общество
В Сети предложили нанести удар по Киеву во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга

Читатели французского издания Le Figaro опубликовали в Сети ряд саркастичных и едких комментариев после того, как 20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с дипломатическим визитом.

Как сообщает «Радио Sputnik» несколько пользователей Сети спросили у президента Украины Владимира Зеленского, куда он сбежит, когда его страна проиграет в конфликте с Россией и он будет вынужден уйти от ответственности перед своим народом. Также некоторые комментаторы предложили министру обороны России Сергею Шойгу нанести удар по Киеву как можно скорее, пока там находится и Зеленский, и Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в Сети раскритиковали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за то, что тот обвинил Евросоюз в неспособности выполнить обещание, данное Киеву касательно увеличения поставок боеприпасов для ВСУ.
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