В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания

Во время прогулки 15-летний молодой человек упал с пятого этажа недостроенного объекта в поселке Пластун Приморского края. Юноша получил травмы и был госпитализирован в Кавалеровскую центральную районную больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.