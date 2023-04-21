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В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания

Происшествия
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания

Во время прогулки 15-летний молодой человек упал с пятого этажа недостроенного объекта в поселке Пластун Приморского края. Юноша получил травмы и был госпитализирован в Кавалеровскую центральную районную больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Вечером 20 апреля 2023 года 15-летний подросток во время прогулки упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства на улице Лермонтова в поселке Пластун», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент проводится проверка инцидента прокуратурой Тернейского района.

Ранее сообщалось, что при взрыве шахты в Колумбии погибли три горняка, четверо пропали без вести.
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