В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания

Во время прогулки 15-летний молодой человек упал с пятого этажа недостроенного объекта в поселке Пластун Приморского края. Юноша получил травмы и был госпитализирован в Кавалеровскую центральную районную больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Вечером 20 апреля 2023 года 15-летний подросток во время прогулки упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства на улице Лермонтова в поселке Пластун», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент проводится проверка инцидента прокуратурой Тернейского района.
Ранее сообщалось, что при взрыве шахты в Колумбии погибли три горняка, четверо пропали без вести.