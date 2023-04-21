Fakt: Польша опоздала с запретом на ввоз зерна из Украины

Как сообщает издание Fakt, указ о запрете на ввоз зерна из Украины на территорию Польши был принят слишком поздно, так как власти очень долго не обращали внимание на проблемы местных фермеров и довели ситуацию с отечественным производством до тупика. Польские фермеры больше не имеют возможности продать свое зерно, так как рынок перенасыщен дешевой, но некачественной украинской продукцией, которая пользуется более ярким спросом.