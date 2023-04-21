Fakt: Польша опоздала с запретом на ввоз зерна из Украины

Аналитик Анна Орловская заявила, что польские фермеры необратимо пострадали от ввоза и эксплуатации зерна из Украины.
Как сообщает издание Fakt, указ о запрете на ввоз зерна из Украины на территорию Польши был принят слишком поздно, так как власти очень долго не обращали внимание на проблемы местных фермеров и довели ситуацию с отечественным производством до тупика. Польские фермеры больше не имеют возможности продать свое зерно, так как рынок перенасыщен дешевой, но некачественной украинской продукцией, которая пользуется более ярким спросом.
Ранее сообщалось, что Польша приняла решение о временном запрете на ввоз украинского зерна. Этот запрет будет действовать до 1 июля текущего года. Еврокомиссия уже обратилась к Польше, Болгарии, Германии и Венгрии с требованием отменить этот указ, так как он является незаконным и нарушает соглашение Украины и Евросоюза.