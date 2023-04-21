МИД Северной Кореи заявил о недопустимости вмешательства в ядерную программу государства

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В феврале текущего года Пхеньян уже совершал аналогичный запуск. В ответ на это некоторые страны в очередной раз публично заявили, что не одобряют действий КНДР, так как они нарушают спокойствие и порядок в регионах, приближенных к стране.