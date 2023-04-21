Телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию вместе с дочерью

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что уехала из России. Она вышла на связь в своих социальных сетях из Европы, куда увезла с собой дочь Ольгу.
На переезд Гузееву сподвигла текущая обстановка. Как сообщает телеведущая, сейчас они живут с дочерью в маленьком городочке в Словакии. Звезда рассказала, что когда она просыпается, то за окном у себя видит дома, леса, горы.
Ранее Лариса Гузеева поделилась своими впечатлениями от путешествия в Словакию. Крайне сильное впечатление на нее оказал ручей, протекающий по живописным холмам.