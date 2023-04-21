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Телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию вместе с дочерью

Шоу-бизнес
Телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию вместе с дочерью

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что уехала из России. Она вышла на связь в своих социальных сетях из Европы, куда увезла с собой дочь Ольгу.

На переезд Гузееву сподвигла текущая обстановка. Как сообщает телеведущая, сейчас они живут с дочерью в маленьком городочке в Словакии. Звезда рассказала, что когда она просыпается, то за окном у себя видит дома, леса, горы.

Ранее Лариса Гузеева поделилась своими впечатлениями от путешествия в Словакию. Крайне сильное впечатление на нее оказал ручей, протекающий по живописным холмам.
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