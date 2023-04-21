Все еще впереди: МИД Кубы дал прогноз по отношениям с Россией

Представитель министерства иностранных дел Кубы Хисела Гарсия Ривера рассказал, когда отношения с Россией смогут стать более крепкими. Это заявление было сделано после отъезда министра иностранных дел России Сергей Лаврова с Кубы.
Как сообщает «РИА новости», Ривера уверен в том, что после переизбрания нынешнего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на следующий срок в ближайшее время, отношения Кубы и России смогут стать еще крепче, чем сейчас. Это связано с тем, что появится еще больше времени для реализации стратегических планов двух государств.
Ранее сообщалось, что в дальнейшем торговые отношения России и Кубы будут стремительно улучшаться.