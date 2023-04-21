В Сети раскритиковали Украину за очередные требования и возмущения Евросоюзом

Пользователи Twitter* прокомментировали заявление МИД Украины о том, что Евросоюз не способен выполнить данное Киеву обещание об увеличении поставок боеприпасов для ВСУ.
По мнению пользователей, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз пропагандирует вымогательскую политику Киева, которая заключается в бесконечном эгоистичном требовании денег, даже когда Евросоюз и так дает Украине больше, чем может. Другие комментаторы заявили Кулебе, что у Европы тоже есть проблемы, на решение которых нужны деньги, и она не может бесконечном спонсировать Киев.
Ранее сообщалось, что пользователи Twitter обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытках отобрать у Запада еще больше денег.
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