По мнению пользователей, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз пропагандирует вымогательскую политику Киева, которая заключается в бесконечном эгоистичном требовании денег, даже когда Евросоюз и так дает Украине больше, чем может. Другие комментаторы заявили Кулебе, что у Европы тоже есть проблемы, на решение которых нужны деньги, и она не может бесконечном спонсировать Киев.