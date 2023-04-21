Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье

Дочка певицы Любови Успенской внезапно для всех предстала в свадебном платье, хотя совсем недавно девушка сказала, что не планирует пока серьезных отношений, потому что хочет сделать опору на карьеру.
В свадебном наряде ее застали в одном из московских кафе. Девушка стояла за прилавком и выбирала, что ей купить. Поклонники сразу начали задаваться вопросом, что же по этому поводу думает звездная мама. Как сообщает Успенская, она не против брака дочери, но для наследницы она желает достойного спутника.
Ранее Любовь Успенская ответила на критику откровенных нарядов, сравнив себя с Мадонной и Шер.