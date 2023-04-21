Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье

В свадебном наряде ее застали в одном из московских кафе. Девушка стояла за прилавком и выбирала, что ей купить. Поклонники сразу начали задаваться вопросом, что же по этому поводу думает звездная мама. Как сообщает Успенская, она не против брака дочери, но для наследницы она желает достойного спутника.