В Германии остановлены движения поездов дальнего следования из-за забастовки сотрудников железной дороги

За последние два дня в Германии отменили 700 рейсов поездов, упоминается в данных ассоциации ADV.
В ФРГ работники железной дороги начали протест 21 апреля в 03:00 по местному времени. Основной железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил граждан, что до 13:00 по местному времени отменяет все поезда дальнего следования. Пригородное движение транспорта в течение утра будет осуществляться со сбоями.
В Германии также проходят забастовки в четырех аэропортах — Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна-Бонна и Штутгарта.
Причинами являются различные разногласия по тарифам, которые никак не связаны между собой. Например, профсоюз Verdi требует увеличения зарплат на 10,5% для 2,5 миллиона служащих, однако профсоюз EVG настаивает на повышение окладов для сотрудников железнодорожных перевозчиков и автобусных парков.
Профсоюзы государства пытаются оказать огромное влияние на работодателей с учетом дальнейших переговоров.
Ранее сообщалось, что количество мигрантов в Германии с каждым годом увеличивается.