В Германии остановлены движения поездов дальнего следования из-за забастовки сотрудников железной дороги

В ФРГ работники железной дороги начали протест 21 апреля в 03:00 по местному времени. Основной железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил граждан, что до 13:00 по местному времени отменяет все поезда дальнего следования. Пригородное движение транспорта в течение утра будет осуществляться со сбоями.