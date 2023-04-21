Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к участникам конфликта в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с конфликтующими сторонами в Судане и призвал их к немедленному прекращению огня на территории страны.
Сегодня, 21 апреля, Блинкен провел дипломатические переговоры с представителями конфликтующих сторон в Судане: с главнокомандующим регулярной армией страны и руководителем сил быстрого реагирования. Блинкен заявил, что обе стороны должны прекратить военные действия в стране до 23 апреля.
Ранее сообщалось, что посол Судана в России Мохаммед Сирраджа заявил, что конфликт внутри его страны является личным делом его государства и призвал страны не вмешиваться в него.