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Принц Уэльский Уильям рассказал британцам о раке кишечника

Общество
Принц Уэльский Уильям рассказал британцам о раке кишечника

Принц Уильям обратился к жителям Великобритании с просьбой заботиться о своем здоровье и вовремя посещать врача. В Twitter (заблокирован на территории РФ) он рассказал о раке кишечника.

Принц напомнил о необходимости регулярных визитов к докторам. Он отметил, что в Соединенном Королевстве каждый год выявляют рак кишечника в среднем у 46 тыс. жителей.

Уильям в своем видеообращении призвал британцев не игнорировать плохое самочувствие и вовремя обращаться к врачу.

«Если вы смотрите это видео, то потратьте немного времени на то, чтобы ознакомиться с симптомами рака кишечника. Это может спасти вашу жизнь», — сказал принц Уильям соотечественникам.

Ранее сообщалось, что четырехлетний сын принца и принцессы Уэльских Луи впервые посетил пасхальную службу вместе с семьей.
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