Самый полезный овощ для пенсионеров: эксперты рассказали о свойствах болгарского перца

Диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные свойства болгарского перца. Он также рекомендовал этот продукт наиболее нуждающейся в них группе людей.
Как сообщает газета «Петербургский дневник», Гинзбург крайне рекомендует употреблять болгарский перец пожилым людям, так как он обладает свойствами, которые необходимо получать этой группе населения. Этот перец содержит калий и магний, которые важны для профилактики гипертонии, диабета и атеросклероза, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее сообщалось, что Гинзбург назвал полезные свойства белокочанной капусты. Она обладает низкой калорийностью, что содействует похудению, так как на 100 грамм продукта приходится всего 15 ккал, а также содержит аскорбиновую кислоту и сернистые соединения, которые служат профилактикой заболеваний желудка и рака.