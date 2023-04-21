Самый полезный овощ для пенсионеров: эксперты рассказали о свойствах болгарского перца

Как сообщает газета «Петербургский дневник», Гинзбург крайне рекомендует употреблять болгарский перец пожилым людям, так как он обладает свойствами, которые необходимо получать этой группе населения. Этот перец содержит калий и магний, которые важны для профилактики гипертонии, диабета и атеросклероза, а также сердечно-сосудистых заболеваний.