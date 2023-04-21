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Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что латте повышает калораж рациона

Общество
Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что латте повышает калораж рациона

Врач-диетолог Анастасия Ефимова сообщила, что сам по себе кофе практически не содержит калорий, но с сахарами, сливками и сиропом человек может быстро набрать вес.

Если в бодрящий утром напиток добавить сладкий сироп или жирное молоко, то кофе из напитка превращается в настоящий десерт.

Анастасия Ефимова рассказала, что в кофейном напитке, где соотношения молока больше, чем кофе, например, в латте или рафе, содержится около 200 калорий. Если такой напиток употреблять более двух раз в день, то это может сильно увеличить калорийность дневного рациона. В таком случае диетолог посоветовала пить кофе либо вообще без сахара и молока, либо употреблять напиток раз в день.

Ранее врачи посоветовали вместо кофе пить зеленый чай, который поможет быстрее взбодриться.
здоровье кофе Анастасия Ефимова
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