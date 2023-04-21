Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что латте повышает калораж рациона

Анастасия Ефимова рассказала, что в кофейном напитке, где соотношения молока больше, чем кофе, например, в латте или рафе, содержится около 200 калорий. Если такой напиток употреблять более двух раз в день, то это может сильно увеличить калорийность дневного рациона. В таком случае диетолог посоветовала пить кофе либо вообще без сахара и молока, либо употреблять напиток раз в день.