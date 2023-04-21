«Терпение Китая скоро закончится»: политолог Евгений Минченко предупредил США

Как сообщает «Взгляд.ру», Минченко уверен в том, что США слишком активно давит на Китай касательно внешней политики Пекина. В частности, это относится к развивающимся отношениям России и Китая. Вашингтон продолжает давить на Пекин с тем, чтобы тот влиял на Москву, призывая ее к мирным переговорам с Украиной, однако терпение Китая не безгранично и скоро он может начать сопротивляться попыткам воздействия на себя.