«Терпение Китая скоро закончится»: политолог Евгений Минченко предупредил США

Политолог Евгений Минченко заявил, что терпение Китая на фоне непрекращающегося давления со стороны США скоро может закончиться.
Как сообщает «Взгляд.ру», Минченко уверен в том, что США слишком активно давит на Китай касательно внешней политики Пекина. В частности, это относится к развивающимся отношениям России и Китая. Вашингтон продолжает давить на Пекин с тем, чтобы тот влиял на Москву, призывая ее к мирным переговорам с Украиной, однако терпение Китая не безгранично и скоро он может начать сопротивляться попыткам воздействия на себя.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом касательно плана Парижа по мирным переговорам России и Украины. Согласно плану Макрона, Китай должен повлиять на Москву и убедить ее встать на скорейший путь мирного урегулирования конфликта. Иными словами, Пекин должен надавить на Россию после того, как на Китай надавит США.